福岡県嘉麻市の施設で倒れた状態で見つかり、その後に死亡した幼い女児2人についてです。司法解剖の結果、死亡した女児2人の死因は首を強く絞められたためと分かりました。福岡県嘉麻市の施設で10日、幼い女児2人と、その母親とみられる女性が倒れた状態で見つかり病院に搬送されました。女性は命に別条はありませんでしたが、女児2人は、その後に死亡が確認されています。警察の司法解剖の結果、2人の死因は首を強く絞められたた