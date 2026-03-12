◇オープン戦中日3―1ヤクルト（2026年3月11日バンテリンD）中日・井上監督が、この日、5回無失点と好投したドラフト2位・桜井（東北福祉大）の起用法について、悩める胸中を明かした。「先発、中継ぎ両方いける。中に入れたいというのもある。俺の中で決断を迷っている。ちょっと待って」先発テスト合格と言える内容に、うれしい悲鳴だ。桜井は150キロ超の直球とチェンジアップやフォークなどが武器で、先発と中継ぎ