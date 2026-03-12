◇オープン戦広島6―4DeNA（2026年3月11日横浜）広島・床田が、10年目にして初の開幕投手を務めることが決まった。5回7安打2失点（自責1）と粘投した11日DeNA戦の降板後にベンチで、新井監督から27日の中日戦（マツダ）先発を告げられた。左腕は大役指名に「緊張すると思うけど、開幕に向けてしっかりといい準備ができれば」と意気込んだ。通算57勝をマークする左のエース。昨季大役を担った森下や、実績豊富な大瀬良ら