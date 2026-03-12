◇オープン戦広島6―4DeNA（2026年3月11日横浜）広島ドラフト3位の勝田成内野手（22＝近大）が開幕スタメンへ前進した。11日のDeNA戦（横浜）に「2番・二塁」で先発出場。4回に中前2点打を放つと、6回にはオープン戦1号2ランを右翼ポール際へ運ぶなど、3安打4打点の大暴れだ。12球団で最も小さい身長1メートル63でも秘めたるパンチ力に、新井監督は「下半身の軸でしっかりスイングができる打者」と技術を高評価した。D