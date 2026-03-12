【ニューヨーク＝木瀬武】１１日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２８９・２４ドル安の４万７４１７・２７ドルだった。２営業日連続の値下がり。原油輸送の要衝となるイラン沖のホルムズ海峡で混乱が続いており、原油価格が上昇した。物価高や景気減速に対する懸念から、幅広い業種の銘柄が売られた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は１９・０４ポイント高の２万２７１６・１