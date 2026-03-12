◇オープン戦オリックス4―3ロッテ（2026年3月11日ZOZOマリン）オリックス・山下が、シーズン本番への予行演習を済ませた。ロッテ戦に先発し、今春最多95球を投じて5回2/3を3失点。オフから取り組んできたカットボールでカウントを取るなど、同一リーグのライバル相手に新たな一面をのぞかせた。「相手も初見なので、まあいいかなと。真っすぐが良くないときこそ、うまく使っていけたら」この日最速は155キロで、「ち