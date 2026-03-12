まさか米国の命運を握るのが、米国籍のギネス世界記録保持者になるとは――。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は、ＷＢＣ１次ラウンドＢ組最終戦のメキシコ戦（１１日＝日本時間１２日ダイキン・パーク）で先発予定のイタリア代表右腕アーロン・ノラ投手（３２＝フィリーズ）を「３つの国のために投げる男」としてクローズアップした。イタリアが勝てば４戦全勝でＢ組１位、敗れた米国も２位