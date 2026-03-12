NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5179.10（-63.00-1.20%） 金４月限は反落。時間外取引は、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の石油備蓄の放出提案が支援要因になったが、買い一巡後は上げ一服となった。欧州時間に入ると、利食い売りに上値を抑えられた。日中取引では、米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想通りとなったが、インフレが警戒されるなか、ドル高を受けて売り優勢となった。 MINKABU PRESS