NY株式11日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均47417.27（-289.24-0.61%） S＆P5006775.80（-5.68-0.08%） ナスダック22716.14（+19.04+0.08%） CME日経平均先物54700（大証終比：-500-0.91%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続落。取引開始前に２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表になったが、予想範囲内でインフレの落ち着きを示す内容ではあった。しかし、米株式市場は発