NY原油先物4月限（WTI）（終値） 1バレル＝87.25（+3.80+4.55%） 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は、加盟国が過去最大の４億バレルの石油備蓄放出で合意したと発表したが、供給不足見通しに変わりはなく押し目買いが優勢となった。サウジアラビアが東西パイプラインで紅海のヤンブーから原油輸出を拡大させて日量２００万バレル規模を供給し、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）が石油基地フジャイラからの輸出規模を