米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間05:24） 米2年債 3.646（+0.056） 米10年債4.220（+0.064） 米30年債4.873（+0.082） 期待インフレ率2.383（+0.032） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。中東情勢が依然混とんとしている中、原油が再び上昇し、利回りも上昇。アマゾンが大型起債を発表しており、本日はユーロでの発行が伝わった。それに伴う換金売りも