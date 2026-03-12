この春、テレビ朝日系ゴールデン帯連続ドラマでは初主演となる高橋一生を迎え、社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』が誕生する。このたび、4月14日（火）にスタートする同ドラマの続報が到着。ヒロインに中村アンが決定した。【映像】『リボーン 〜最後のヒーロー〜』予告“時代のカリスマ”と称される新興IT企業の社長・根尾光誠（高橋一生）は、そのビジネス手腕でさまざまな事業で成功を収めた青年実業