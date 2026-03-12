3月13日21時よりフジテレビ系で放送される『3.11～東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い～』内で、フジテレビが独自入手した地上から放水活動を行った陸上自衛隊が撮影した記録映像が放送される。 参考：津田健次郎が考える、事件を“物語”として伝える意義主演ドラマ『1995』に込めた思い 本作は、2025年3月に放送されたドキュメンタリードラマ『1995～地下鉄サリン事件30年 救命現場の