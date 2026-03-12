◎西武・西口監督は移動でバタバタするかもしれないからと試合前に「ネビンに一本出て良かったです。これ使っといて」と予告コメント。予想的中も、試合後にしっかり対応していただきました。◎ソフトバンク・栗原は九州全域のスーパーなどで販売もされる「ホークス応援バナナ」の贈呈式に出席。「僕の体の8割はバナナでできているんじゃないかというぐらい、好きでよく食べます」。最高のメッセージでした。