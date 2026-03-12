◇オープン戦巨人2ー15ソフトバンク（2026年3月11日みずほペイペイD）巨人はオープン戦では01年3月16日の中日戦以来25年ぶりの15失点を喫した。阿部監督は「いいところを探すのがちょっと難しい。ちょっと恥ずかしいと思わないとね」と苦言を呈した。先発した新外国人右腕のウィットリー（レイズ）は体調不良もあって3四死球と乱れ1回5失点で降板。6投手で計11四死球を数え、5番手の田中瑛以外が失点した。「指導してい