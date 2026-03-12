◇オープン戦ヤクルト1ー3中日（2026年3月11日バンテリンD）2年連続開幕投手へ猛アピールだ。ヤクルト先発の奥川は4回を投げ、ノーヒットピッチング。最速149キロの直球を武器に5三振を奪い「0点で抑えられたことが良かった」と手応えを得た。一方、4四球を与えたことについては「反省して、次に生かしたい」とした。試合前には東日本大震災での被災者に黙とう。奥川自身も24年の能登半島地震を経験しており「こうやっ