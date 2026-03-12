■グリーンエナ 3,660円(+595円、+19.4％) 一時ストップ高 グリーンエナジー＆カンパニー [東証Ｇ]が続急騰、一時ストップ高となった。10日の取引終了後、26年4月期第3四半期累計（25年5月-26年1月）の連結決算を発表した。売上高が111億5900万円（前年同期比46.2％増）、営業利益が5億4200万円（同2.4倍）だったとしており、材料視した買いが集まった。大型の系統用蓄電池システムの受注が相