■浜ゴム 6,615円(+303円、+4.8％) 横浜ゴム [東証Ｐ]が大幅続伸。ＳＭＢＣ日興証券は10日、同社株の投資評価を3段階で真ん中の「2」から最上位の「1」へ引き上げた。目標株価は6100円から7900円に見直した。高い経営力による成長性を評価している。26年12月期は原油価格高騰による原材料費へのマイナス影響が懸念されるが、買収シナジーによる原材料コストダウン効果や欧州やインドでの数量成長を見込み、同証券