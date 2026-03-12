24年菊花賞馬アーバンシックはWコースで3頭併せ。ソウルアンドジャズ（5歳2勝クラス）、トリリオンボーイ（4歳オープン）を追走。しまい重点でラスト1F11秒6（5F67秒6）とシャープに伸び、内から最先着した。武井師は「体はいい状態にある」としつつも「しまいだけしっかり伸ばすつもりだったが、思ったほど伸び切らなかった」と辛口ジャッジ。それでも、メンバー中唯一のG1馬であるだけに「力はあると信じているので頑張って