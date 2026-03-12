2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。主演・志尊淳演じるキム・ミンソク／青木照が惹かれていくヒロイン・河瀬桃子役として、仁村紗和の出演が決定！NHK連続テレビ小説『おちょやん』など多くの作品で存在感を示し、主演を務めたテレビ東京『SHUT UP』では、アジアコンテンツアワード＆グローバルOTTアワード2024にて最優秀新人賞を受賞。日本テレ