4戦連続重賞2着のドゥラドーレスは初タイトル獲得に燃える。最終追いはWコースで戸崎を背に3頭併せ。余力十分に直線を駆け抜け、外ドゥカート（4歳3勝クラス）と併入、内カーラデマドレ（4歳2勝クラス）に1馬身先着した。時計は5F66秒5〜1F11秒6。宮田師は「年相応に前進気勢がマイルドになっていて、若い時に比べれば良くも悪くも乗りやすい感じ」と説明。中京芝2000メートルは初参戦となるが「十分に力が出せる舞台だと思う