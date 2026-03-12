2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。主演・志尊淳演じるキム・ミンソク／青木照が惹かれていくヒロイン・河瀬桃子役として、仁村紗和の出演が決定！仁村が演じる桃子は、町の小さな診療所で働く医師。明るく前向きな性格で、困っている人がいればすぐに気づいて寄り添う優しさと強さを併せ持つ女性だ。東京に到着したミンソクが韓国人旅行者を助け