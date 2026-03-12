◇オープン戦ロッテ3ー4オリックス（2026年3月11日ZOZOマリン）ロッテ先発の石川柊は5回6安打3失点（自責点0）ながら復調の兆しを見せた。2月23日の中日戦では初球を福永の頭部に当て危険球退場。「アウトローに狙って投げたボールがそこにいってるんで、純粋に野球下手だと思って」と、フォームを一から見直した。4、5年前の映像を見ながら修正。この日の投球については「トータル的なバランスは良かった」と振り返った