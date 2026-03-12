◇オープン戦巨人2ー15ソフトバンク（2026年3月11日みずほペイペイD）巨人は11日、リチャード内野手（26）が福岡市内の病院で検査を受け、「左第5中手骨の骨折」と診断されたと発表した。ソフトバンク戦に「7番・一塁」で出場し、2回に死球を受け、4回の守備から途中交代していた。移籍2年目の今季は春季キャンプから一、三塁のレギュラー争いに加わっていた。約2週間後となる27日の阪神との開幕戦が迫る中で、開幕1軍