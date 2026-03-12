八代目尾上菊五郎（48）が11日、4、5月の歌舞伎座公演「四月大歌舞伎」「團菊祭五月大歌舞伎」の取材会を都内で開いた。襲名から間もなく1年。「まだ慣れなくて…。各劇場で頂く温かい声援が心に残って日々過ごしているのが実感につながっています」と話した。四月大歌舞伎の音羽屋ゆかりの「裏表先代萩」で初役を含め3役を演じ分けるなど、意欲的な演目が並ぶ。開催中のWBCにも触れ「日本代表の活躍が励みになっています。