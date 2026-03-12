アイドルグループ「SKE48」が18日に36枚目のシングル「サンダルだぜ」を発売する。ロック調のダンスナンバーを続けて発売してきたが、今回は爽やかでキュートなポップソング。初のセンターに抜てきされた大村杏（20）はこのほど取材に応じ「SKEの定番曲として、第二の『パレオはエメラルド』にしたい」と意気込み。「トレードマークのツインテールや、持ち前の笑顔に注目してほしい」と呼びかけた。目標はオリコンチャート1