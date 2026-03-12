◇オープン戦西武1ー4阪神（2026年3月11日甲子園）10日から1軍合流したネビンがオープン戦初安打を放った。2点を追う4回、1死二塁の場面で初球を振り抜き、左前適時打。背中の張りによる出遅れが不安視されていたが「初打点もあった。凄く良いスイングができた」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。13日のロッテ戦からは一塁の守備にも就く予定で「しっかり守れるように調整していきたい」と意欲的だった。