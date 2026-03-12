◇オープン戦楽天1−3日本ハム（2026年3月11日静岡）3・11に新たな希望が生まれた。楽天のドラフト1位右腕・藤原聡大投手（22＝花園大）が11日の日本ハム戦に先発し、プロ最長の5回を無失点に抑えて開幕ローテーション入りを有力にした。被安打2で4奪三振。練習試合1試合とオープン戦3試合を合わせて計10回零封が光る。11年に発生した東日本大震災から15年。13年を最後にリーグ優勝から遠ざかる中、新戦力への期待は膨らむ