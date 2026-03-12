京都記念で約1年9カ月ぶりの復活Vを飾ったジューンテイクは坂路単走。4F57秒0の時計を確認した武英師は「土曜にしっかり負荷をかけたので、これ以上やる必要はないなと。いつもの当週のパターン。動きも折り合いも問題ない」と納得の口ぶりだった。前走で手綱を取った藤岡は引退し調教師に転身、今回は武豊と新コンビを組む。デビューした1987年から40年連続のJRA重賞Vが懸かるレジェンドは、レース当日の15日が57歳の誕生日。