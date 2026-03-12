EXILEのNAOTO（42）が11日、東京・日本武道館でソロツアーの最終公演を行った。同所での単独公演は自身初。8000人の観客を見渡し「えらいところに来てしまった」とたじろぐような言葉を漏らしつつ、堂々のパフォーマンスを見せた。切れのあるダンスやラップから、爆笑トークと、バラエティー豊かな2時間半。サプライズ登場したTaniYuuki（27）の歌に合わせて3カ月練習したピアノの弾き語りを披露し、美しいハーモニーで会場