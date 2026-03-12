AJC杯6着のディマイザキッドはWコースで柴田善を背に併せ馬。5F70秒3〜1F12秒1をマークし、約5馬身追走した僚馬ミツカネリブラ（4歳1勝クラス）と併入した。約1年4カ月ぶりのコンビ復活となる鞍上は「昔に比べてトモの感じもいいし、（今日は）馬場が悪い中でもしっかり走ってくれた」と成長を実感している様子。好メンバーがそろった一戦を前に「ここでいい勝負ができれば（今後が）面白いね。（10日に嶋田賢）オーナーが亡く