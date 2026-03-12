山崎賢人が主演する映画『キングダム』シリーズ最新作、『キングダム 魂の決戦』が、7月17日に公開されることが決定。特報映像と最新ビジュアルが公開された。【動画】秦vsすべての国！『キングダム 魂の決戦』特報中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎）と、中華統一を目指す若き王・えい政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く漫画「キングダム」（原泰久／集英社）。2006年1