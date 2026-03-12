仁村紗和が、4月12日スタートの日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）で、主人公・キム・ミンソク（志尊淳）が惹かれてゆくヒロイン・河瀬桃子役を務めることが発表された。主演の志尊とは本作が初共演となる。【写真】仁村紗和＆志尊淳のソロショットも主人公は、幼い頃に日本人の両親を失い、父の親友で韓国有数の財閥トップの養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊淳）。