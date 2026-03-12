◆オープン戦ソフトバンク１５―２巨人（１１日・みずほペイペイ）戸郷は２イニング目までは空振りも奪えて無失点で切り抜けたが、３イニング目はフォークも捉えられていた。１イニング目に１４０キロ台後半だった直球の球速が１４０キロ台前半に落ちたことも、見極められた要因だろう。今年はキャンプ中からリリースポイントを低くした「新戸郷」として、力感なく、それでいて打者が球速以上に感じる力強いボールをイメージ