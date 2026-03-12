◆大相撲▽春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝が、日本相撲協会に「左肩関節脱臼で３週間の安静加療を要する見込み」との診断書を提出して休場した。自己ワーストの初日から３連敗と深刻な不振で金星を２つ与えていた。２０２５年九州場所１３日目に左肩を痛めて以降、本来の相撲を取れずに苦しむ。休場は千秋楽を休んだ同場所以来で２度目。再出場の見込みはなく、２３年夏場所