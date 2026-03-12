２年連続の開幕投手に決まっている阪神・村上頌樹投手（２７）が、中５日で１２日の春季教育リーグ・オリックス戦（ＳＧＬ）に先発する。甲子園で最終調整を施し「やることは変わらないし、１週間の過ごし方も変わっていない。去年、いい状態だったところを引き継いで、さらに全体的にレベルアップできるように」と高みを見据えた。前回登板は６日のオープン戦・ソフトバンク戦（甲子園）。先発して３回を２安打無失点にまとめ