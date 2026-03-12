「大相撲春場所・４日目」（１１日、エディオンアリーナ大阪）初日から３連敗していた横綱大の里が「左肩関節脱臼」で休場した中、残る横綱、大関は総崩れで“荒れる春場所”となった。横綱豊昇龍は藤ノ川にはたき込まれて初黒星。藤ノ川は、２０１４年名古屋場所の大砂嵐以来となる同一場所で初金星から横綱戦２連勝。大関陣は安青錦が美ノ海に寄り倒され、綱とりに痛い２敗目を喫した。琴桜は関脇高安に寄り切られて初黒星。