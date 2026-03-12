「ＡＣＬＥ・決勝トーナメント２回戦、神戸２−１ＦＣソウル」（１１日、ノエビアスタジアム神戸）ホームアンドアウェー方式による第２戦が行われ、神戸はホームでＦＣソウル（韓国）に２−１で勝ち、２戦合計３−１として準々決勝に進んだ。広島は本拠地でジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）と１−０だったが、２戦合計２−３で敗退した。ＦＷ大迫が２０２２年以来の８強に導く同点ゴールを決めた。１点を追う後半