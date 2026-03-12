クラシックゆかりの良血が好調をアピールした。アウダーシアはWコースで併せ馬を消化。大きく追走したジオセントリック（5歳2勝クラス）との差を徐々に詰めると、直線は僚馬の内へ。ダイナミックなフットワークで加速。そのまま力強く駆け抜けた。ラストは1馬身遅れながら、5F70秒2〜1F11秒6（強め）をマーク。手塚久師は「ペースが遅かったので道中は力んだが、先週にしっかりやれているので大丈夫。ジオセントリックが力のある