「フィギュアスケート・世界選手権」（２５日開幕、プラハ）フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪４位の千葉百音（木下グループ）が１１日、京都府宇治市で世界選手権（２５日開幕、プラハ）に向けて練習を公開した。東日本大震災から１５年。仙台市出身で当日はスケートリンクに向かう車の中で被災したといい、練習終わりの発生時刻に合わせて黙とうをささげた。「小さいころの記憶の一つとして残っているし、忘