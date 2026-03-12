フジテレビで13日に放送される、白洲迅、戸塚純貴、三浦貴大がトリプル主演を務める『３．１１〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜』（後9：00）のナレーションを声優・俳優の津田健次郎が務めることが発表された。【写真】衝撃の丸刈り！凛々しい顔公開された中1の津田健次郎本作は、15年前の2011年３月11日に起きた東日本大震災時の「福島第一原発事故」を題材にしたドキュメンタリードラマ。事故発生から15年