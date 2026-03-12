フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪4位の千葉百音（20＝木下グループ）が11日、木下アカデミー京都アイスアリーナで練習を公開した。東日本大震災から、この日でちょうど15年。仙台市泉区出身で、5歳の時に震災を経験した。発生時刻の午後2時46分に黙とうをささげ「本当に忘れてはならないし、こうして練習をできていることに感謝しないといけない」と言葉に力を込めた。シーズン最終戦の世界選手権（24〜29日、