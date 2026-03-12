高橋一生が主演するテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（4月14日初回拡大SP毎週火曜後9：00）のヒロインとして、中村アンが出演することが決定した。【写真】この頃には交際していた？ブラックコーデでにこやかに登場した高橋一生＆飯豊まりえ高橋が演じる主人公・根尾光誠は、“時代のカリスマ”と称される新興IT企業の社長。超勝ち組だったが、何者かに階段で突き落とされる。転落死したはずだったが、