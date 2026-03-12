韓国は奇跡のような条件をクリアして1次ラウンド突破を果たした(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組は、トーナメント進出を巡って劇的な結末を迎えた。全勝で首位突破を決めた日本に次いで、2勝2敗の成績で2位通過を果たしたのは韓国だった。オーストラリア、台湾と勝敗数で並び、最後は失点率の差で韓国が上回り、悲願とも言えるマイアミ行きの切符を手にしている。【動画】ウイニングボー