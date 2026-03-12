デビュー2連勝中のクレパスキュラーは坂路で併せ馬。10馬身以上先行したタイセイモノリス（3歳未勝利）に馬なりのまま併入した。栗田師は「しっかり折り合いがついていたし、課題の操縦性は改善されている。息遣いも良く、中身はできている」と手応え。この中間はプール調教も取り入れて人馬の関係を築いてきた。操縦性を上げるため制御力の強いリングハミを使用するなど馬具にも工夫を凝らして重賞に初挑戦する。