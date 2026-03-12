ロックバンド「GLAY」のTERUが名付け親となったテルヒコウは坂路でしまいサッと伸ばし、4F52秒5〜1F12秒3をマーク。矢作師は「少し速くなったけど動きは良かった」とうなずく。予定していた弥生賞ディープ記念を見送り、1週間スライドして出走。「骨りゅうが出て長引いた。牡馬にしてはカイ食いが細く、フレーム的に馬体重はもっとあっていいと思うけど、元々いい馬。前めで競馬をした方がいいと思う」と力を込めた。