▼アクロフェイズ（奥村豊師）馬の気持ちや反応を確かめる調整。前走から間隔がそれほど空いていないが、状態は安定しています。▼アスクエジンバラ（福永師）今朝はサッと。調教は質量ともこなし、思った以上にいい仕上がり。体重は増えていますが、太め感もなく幅が出ている。▼ガリレア（清水英師）いいんじゃないですか。先週ポリトラックで（5F）64秒台が出ているので十分です。▼サウンドムーブ（斉藤崇師）ハミを取