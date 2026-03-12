最後の桜花賞トライアル「アネモネS」（14日、中山＝2着まで優先出走権）の最終追いが11日、東西トレセンで行われた。美浦ではディアダイヤモンド（手塚久）がWコースでスピード感あふれる走りを披露。楽な手応えでグングン加速し、2馬身追走した外フォルラニーニ（5歳2勝クラス）ときっちり併入した。5F67秒6〜1F11秒7（馬なり）。手塚久師は「休み明けを使って良い感じに来ています。能力は高いです」と自信をのぞかせた。