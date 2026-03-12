カーリング女子代表のロコ・ソラーレが10日（日本時間11日）、カナダ・カルガリーで14日に開幕する世界選手権に向けてオンライン会見に臨んだ。スキップの藤沢五月（34）は3年ぶりの大舞台へ「久しぶりで凄く楽しみ」と笑顔を見せた。五輪2大会連続メダルの実績を持つロコ。出場がかなわなかった2月のミラノ・コルティナ大会はテレビで観戦した。藤沢は「フォルティウスの最後の粘り強さを見て、今大会へのモチベーションをも