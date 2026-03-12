闇バイトを使って不正購入させた商品を、フリーマーケットアプリを通じて格安で買い取ったとして、警視庁は11日までに、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの疑いで、東京都稲城市の自営業原島駿容疑者（31）と妻の会社役員愛里沙容疑者（31）を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。正当な取引を装い、その後、転売して利益を得ていたとみられる。捜査関係者によると、夫婦は不正入手した他人のクレジットカード情報